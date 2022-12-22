Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların maaş zammını belirlemek için üçüncü kez bir araya gelecek. Yapılacak zamda enflasyon kritik öneme sahipken, kulislerde yüzde 40 ile yüzde 50 arasında zam yapılması konuşuluyor. Vatandaşlar tarafından Asgari ücret üzeri maaş alanlara zam yapılacak mı? Sorusu da merak ediliyor. Peki, Asgari ücret üzeri maaş alanlara zam yapılacak mı? 2023 Asgari ücret üzeri maaş alanlara ne kadar, kaç para zam yapılacak?

Asgari ücret üzeri maaş alanlara zam yapılacak mı? Sorusu, özellikle Asgari ücret üzeri maaş alan kişiler tarafından arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor ve merak ediliyor. 2023 Asgari ücret üzeri maaş alanlara ne kadar, kaç para zam yapılacak? Sorusu, konuya ilişkin en çok merak edilenler arasında. Peki, Asgari ücret üzeri maaş alanlara zam yapılacak mı? 2023 Asgari ücret üzeri maaş alanlara ne kadar, kaç para zam yapılacak?

ASGARİ ÜCRET ÜZERİ MAAŞ ALANLARA ZAM YAPILACAK MI?

Toplantının ardından açıklama yapan işçi temsilcisi Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, tekliflerini açıkladı. Atalay, "20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar üçüncü toplantıyı yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. Türk-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. Ayın birinde Tür-İş'in açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 10 bin TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür Türk-İş'in teklifi 7 bin 785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız." ifadelerini kullandı. Atalay, açıklama sonrası bakanlık binasından ayrıldı.

BAKAN BİLGİN "SALI GÜNÜ UZLAŞMAYA VARACAĞIZ" DEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hafta içi yaptığı değerlendirmede, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.

BU SENE İKİ ZAM YAPILDI

Geçtiğimiz yılbaşında asgari ücret yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti. Ancak enflasyondaki yükseliş sebebiyle temmuzda bir de ara zam yapılmıştı. Temmuzda yapılan yüzde 30'luk zamla asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkmıştı. Böylece 2022'de asgari ücrete yapılan kümülatif zam, yüzde 90'ı aştı.