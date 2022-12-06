Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari ücret toplantısı ne zaman olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Vatandaşların heyecanla beklediği asgari ücret toplantısının ne zaman olacağı merak ediliyor. Arama motorlarında Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari ücret toplantısı ne zaman olacak? Asgari ücret belli oldu mu? sorusu aratılıyor. İşte detaylar...

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Asgari ücret toplantısı saat kaçta? sorusu gündemde yer alıyor. Asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak olan asgari ücret toplantısı vatandaşların merak konusu haline geldi. Peki, Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari ücret toplantısı ne zaman olacak? Asgari ücret belli oldu mu? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay; "Asgari ücret tespit komisyonunun takvimi belli oldu. İlk toplantı 7 Aralık saat 14:00'da, ikinci toplantı 14 Aralık saat 14:00'da yapılacak." açıklamasını yaptı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2022 yılının başında 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücrete, enflasyon nedeniyle temmuzda bir ara zam yapılmıştı. Temmuzda alınan kararla asgari ücret 5 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.