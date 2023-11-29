Asgari ücretin belirleneceği tarihle ilgili merak edilenler devam ediyor. Yeni asgari ücretin ne zaman belirleneceği konusu, çalışanların gündemindeki en önemli konulardan biri. Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman? Yeni asgari ücret ne zaman belirlenecek? İşte detaylar...

Asgari ücret toplantısı ne zaman? Yeni asgari ücret ne zaman belirlenecek?

Asgari ücret toplantısı ne zaman açıklanacak araştırılan konular arasında yer alıyor. 2024 yılı itibariyle geçerli olacak yeni asgari ücret ne zaman belirlenecek merak konusu oldu. Arama motorlarında asgari ücret ne zaman sorgulatılıyor. Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman? Yeni asgari ücret ne zaman belirlenecek? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili kritik tarih belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, komisyonun mevzuat gereği 1 Aralık'ta çalışmalara başlayacağını duyurdu.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ NE KADAR?

Asgari ücret pazarlığında enflasyon kritik bir öneme sahip. Yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 38 civarında gerçekleşecek. Bu rakama refah payının da eklenmesiyle asgari ücret zammının yüzde 40-50 arasında olması bekleniyor. Bu oranlara göre yeni yılda asgari ücretin 15.962 TL ila 17.103 TL arasında olacağı değerlendiriliyor.