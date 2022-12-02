2022 yılının sonu gelinmesi ile birlikte yeni yıl için belirlenecek olan Asgari ücret toplantısı ne zaman? sorusu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve konu hakkındaki gelişmeler heyecanla takip ediliyor. Asgari ücret toplantısı ne zaman? sorusu, bir süredir gündemde yer alıyordu. Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman? Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak? 2023 yılı Asgari ücret hangi tarihlerde belli olacak?

Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret ne zaman açıklanır? İşte asgari ücretin açıklanacağı tarih!

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2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına dair gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu. Bu nedenle konu hakkındaki detayları merak edenler, Asgari ücret toplantısı ne zaman? sorusunu ve Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak? sorusunu araştırıyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Asgari ücret toplantısı ne zaman? sorusunu yanıtladık.Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman? Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak? 2023 yılı Asgari ücret hangi tarihlerde belli olacak?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için takvim netlik kazandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla bugün bir araya geldi. Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık'ta yapılacağını açıkladı. 7 Aralık Çarşamba günü yapılacak toplantı bakanlık binasında saat 14.00'te gerçekleşecek. Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.