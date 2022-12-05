Asgari ücret toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2023 yılında yapılacak zammın belli olacağı asgari ücret toplantılarının ne zaman gerçekleştirileceği araştırılmaya başlandı. Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? Asgari ücret toplantısı belli oldu mu? Asgari ücret toplantısı ne zaman? İşte detaylar...

Asgari ücret 2023 ne kadar oldu? Yeni asgari ücret kaç TL, ne kadar zam gelecek?

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Asgari ücret toplantısı ne zaman? Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret toplantısının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Vatandaşlar, yeni asgari ücretin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? Asgari ücret toplantısı belli oldu mu? Asgari ücret toplantısı ne zaman? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, pazarlığa ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, yarın işçi temsilcisi Türk-İş ve işveren temsilcisi TİSK ile bir araya gelip takvimi belirleyeceklerini söyledi. Bilgin, salı günü (yarın) TİSK ve Türk-İş başkanlarıyla görüşeceğini açıklayarak, "Biz davet ettik birlikte takvime karar vereceğiz" dedi.