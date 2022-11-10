Milyonlarca Asgari ücretlinin gözü kulağı Aralık ayında yapılacak Asgari ücret komisyonunun bereleyeceği tutarda .Yeni yıla kısa bir süre kalmışken vatandaşlar asgari ücret toplantısının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, 2023 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuya dair tüm detaylar...

Milyonlarca vatandaş tarafından Asgari ücret zam konusu son günlerde yakından takip ediliyor. Asgari ücrete yaz aylarında yapılan ara zam sonrasında 5500 TL'ye çıkmıştı. Yeni yıla yaklaşırken gözler yeni asgari ücret zammına çevrildi. Peki asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILCAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin takvimine ilişkin, "Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız" yanıtını vermişti.

Toplantının 5 Aralık itibariyle başlaması bekleniyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önceki açıklamalarında asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek, "Asgari ücreti net 5 bin 500 olarak düzenledik. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum." demişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldığı bir televizyon programında asgari ücret hakkında "2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak." ifadelerini kullanmıştı.