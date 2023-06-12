Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından asgari ücretin belirleneceği toplantının tarihi araştırılıyor. Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret tespit komisyonu toplandı mı? Asgari ücret toplantısı yapıldı mı? İşte detaylar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere toplanacak. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisi ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon, zam oranına etki edecek. Asgari ücret toplantısının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından asgari ücret tespit komisyonun ilk toplantısının tarihini araştırıyor. Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret tespit komisyonu toplandı mı? Asgari ücret toplantısı yapıldı mı? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin görevi devretmeden önce, "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücrette "500 dolar" hedefinin tutturulması için yüzde 37'lik bir zamma ihtiyaç var. Bu da geçen yılki ara zammın 7 puan üzerinde bir artışa işaret ediyor. Yüzde 30-35 aralığında bir zamla da net 11 bin-12 bin TL bandında bir asgari ücret rakamı ortaya çıkacak.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Komisyonu, 13 Haziran Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak. Hükümet, işçi ve işveren temsilcileri temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleyecek.