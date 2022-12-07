Vatandaşların heyecanla beklediği asgari ücret toplantısının ne zaman olacağı merak ediliyor. 2023 yılı asgari ücret zammı hakkında sürekli gelişmeler yaşanıyor ve vatandaşlar arama motorlarında Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari ücret toplantısı ne zaman olacak? Asgari ücret belli oldu mu? sorusu aratılıyor. İşte detaylar...

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Asgari ücret ne zaman belli olacak? sorusu gündemde yer alıyor. Asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak olan asgari ücret toplantısı vatandaşların merak konusu haline geldi. Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman bitecek? Asgari ücret açıklaması ne zaman yapılacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK?

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay; "Asgari ücret tespit komisyonunun takvimi belli oldu. İlk toplantı 7 Aralık saat 14:00'da, ikinci toplantı 14 Aralık saat 14:00'da yapılacak." açıklamasını yaptı.

Konuyla ilgili gelişmeler dikkatle takip edilirken, bugün Ankara'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Zam konusunda her türlü fedakarlığın yapılacağını belirten Erdoğan, "Asgari ücret gibi konularda işveren ve devlet olarak gereken fedakarlıkları yaparak çalışanların refahını ne kadar iyi korursak ortak hedeflere ulaşabiliriz. Masada bu konularımız var, süratle bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2022 yılının başında 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücrete, enflasyon nedeniyle temmuzda bir ara zam yapılmıştı. Temmuzda alınan kararla asgari ücret 5 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.