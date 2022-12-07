Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret tespit komisyonunun üyeleri kim? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Asgari ücret 2023 ne kadar oldu? Yeni asgari ücret kaç TL, ne kadar zam gelecek?

DİSK asgari ücret talebini açıkladı: Net 13 bin 200 TL olmalı, enflasyon tek haneye düşene kadar yılda 4 kez güncellemeli

7 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren ve yalnızca asgari ücret alan kişileri değil emeklileri, özel sektör ve kamu çalışanları ile ürünlere gelen zamları da etkileyen asgari ücret için geri sayım sürüyor. Peki , 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret tespit komisyonu üyeleri kimler? Detaylar haberimizde...

2023 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki yıl geçerli olacak ücretin belirlenmesi için ilk resmi toplantısını 7 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 14 Aralık'ta yapılacak.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını bugün, ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta yapacak. Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak. Asgari ücret zammının Aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ÜYELERİ KİM?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek.

Zam pazarlığında tarafların talep ve teklifleri merakla beklenirken, komisyonda işçileri TÜRK-İŞ temsil edecek. Önceki yıllarda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na Çalışma Genel Müdürü olarak başkanlık eden Nurcan Önder'in emekli olması üzerine bu yıl komisyona yeni Genel Müdür Sadettin Akyıl başkanlık yapacak.

Yine bu yıl farklı olarak, komisyonda TÜRK-İŞ adına işçi heyetinin başkanlığını Konfederasyonun Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yürütecek.

Görüşmelerin yeri konusunda da bu yıl farklılıklar yaşanacak. Önceki senelerde işçi ve işveren heyetlerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ikinci ve üçüncü toplantılar, bu sene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak.