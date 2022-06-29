Asgari Ücret toplantısı ne zaman? Asgari Ücret toplantısı başladı mı?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası milyonlarca asgari ücretlinin beklediği müjdeyi verdi. Peki, Asgari Ücret toplantısı ne zaman? Asgari Ücret toplantısı başladı mı? İşte, detaylar…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara zam talimatı sonrası harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu bugün saat toplayacak. Asgari Ücret toplantısı başladı mı? Asgari Ücret toplantısı ne zaman?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu bugün saat 14.00'te toplayacak. Milyonların odaklandığı toplantıda masada 3 farklı zam formülü bulunuyor.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı için ekonomi kurmayları üç formül üzerinde duruyor.
Kesintiler net ücrete eklenebilir.
• Net asgari ücret: 4.253
• İşçi için kesinti toplamı: 751
• Brüt asgari ücret: 5004 TL
• 4.253 X % 39,67= 1.687
• 4253 + 1.687= 5.940 TL
• % 75 - % 50,5 = % 24.5
• 4.253 X % 24,5= 1,042
• 4.253+1.042= 5.295 TL
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