Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği tarih belli oldu. Asgari ücret toplantısı ne zaman gerçekleşecek merak konusu oldu. Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2023 Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak? İşte detaylar...

Asgari ücrette ara zam maratonu başlıyor. Gözler hükümetten gelecek açıklamaya çevrilirken, komisyonun toplanma tarihi de belli oldu. Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak merak konusu oldu. Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2023 Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 13 Haziran'da toplanacak. Komisyon, temmuz ayında yapılması planlanan ara zammı ele alacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücret zammının TL üzerinden değerlendirilmesini isteyen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Asgari ücret artış oranına ilişkin beklentimiz, ilk 6 ayın TÜFE'si dikkate alınarak yapılması yönündedir" dedi. Eğer hesaplama iş dünyasının dile getirdiği enflasyon üzerinden yapılırsa işçi kesimi hayal kırıklığına uğrayacak. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ilk 5 ay için yüzde 15.26 seviyesinde gerçekleşti. Yüzde 15'lik zamma göre yeni asgari ücret 9 bin 775 lira oluyor. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle bu rakamın 10 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor.