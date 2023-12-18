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ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta?

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Asgari ücret toplantısı canlı yayın linki araştırılan konular arasında yer alıyor. 2024 Asgari ücret zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak merak konusu oldu. İşte, Asgari ücret toplantısı canlı izleme linki!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başladı. Asgari ücret toplantısı canlı izleme linki araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Arama motorlarında asgari ücret toplantısı hangi kanalda sorgulatılıyor. Peki,Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari ücret ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı başladı. Taraflar toplantıya katılmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına geldi.

TÜİK RAPOR SUNACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başladı. Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık ediyor.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde. Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor. Ancak refah payı eklemesiyle oran yüzde 50'lere kadar çıkabilir.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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