Asgari ücret zammının belirlenmesi amacıyla yapılacak olan kritik toplantı bugün gerçekleşiyor. Çalışanların ve işverenlerin gözü, bu toplantıda alınacak kararlarda. Peki, asgari ücret toplantısı bugün saat kaçta yapılacak? Asgari ücret görüşmelerinin detayları merakla takip ediliyor. Peki, Asgari ücret toplantısı bugün saat kaçta? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Asgari ücret 2025 için ilk toplantı 10 Aralık Salı günü saat 16:00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz şunları söyledi: "Asgari ücret 2002 yılında dolar olarak 114 dolara, bugün 524 dolara çıkmış durumda. Şu anda müzakere süreci var, kamu işçi kesimi ve işletmeler arasında bir denge mutlaka bulunacaktır. Küçük işletmeler, emek yoğun işletmeler, büyükler çok etkilenmiyor doğrusu küçük işletmeler etkileniyor. Bu işletmelerin ayakta kalmasını sağlayacak ama çalışanların da taleplerini karşılayacak bir yaklaşımın gözetilmesini bekliyorum, sonuçlarını göreceğiz."