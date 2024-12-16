Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2025 yılı için geçerli asgari ücreti belirleme çalışmaları sürüyor. Bugün ikinci toplantısını yapan komisyon, işçi ve işveren taraflarının temsilcileriyle ekonomik verileri paylaşacak ve pazarlık sürecini başlatacak. Asgari ücret toplantısı bitti mi SON DAKİKA?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BİTTİ

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı sona erdi. Toplantı sonrası ilk açıklama Türk-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar'dan geldi. Ağar "Toplantıda rakam konuşulmadı. İşveren tarafı masaya rakam getirmedi. 3. toplantı haftaya yapılacak" dedi.

Komisyonun 10 Aralık'taki ilk toplantısına başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da yeni asgari ücretin belirlenmesinde gerçekleşen ya da öngörülen enflasyon oranlarının dikkate almayacaklarını bildirip, "İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz." demişti. İşveren heyetine başkanlık eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise asgari ücrete hem çalışan hem işveren gözüyle baktıklarını belirterek, "Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz." diye konuşmuştu.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Türk-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, toplantıda herhangi bir rakamın belirlenmediğini, 3. toplantının haftaya yapılacağını söyledi. Açıklamasına şöyle devam etti: Bugün 8 milyon iş gücüne katkısı olan asgari ücret konusunu görüşüyoruz. Ülkede yaşam şartları belli. Bu dikkate alınarak ücret belirlenmeli. Hazine ve Maliye Bakanımız kötü günler geride kaldı diyor. Bu elbette vatandaşları sevindirir. Bu iyi günlerden biz de faydalanmak istiyoruz. Asgari ücretli vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim. Kiralarını verebilsinler, tencerelerini kaynatabilsinler. Bunları tartıştık. 50 dakikalık bir görüşmemiz oldu. Önümüzdeki haftada 3. toplantı yapacağız. Toplantıya katılan işçi kesimi, birinci toplantıda nasıl geçinemediklerini anlattılar. Bu toplantıda da aynı şeyleri anlattılar. Toplantıda rakam konuşulmadı. İşveren tarafı masaya rakam getirmedi. Ücreti hükümetin veya işverenlerin söylemesini talep ediyoruz. Önümüzdeki hafta Çalışma Bakanlığımız 3. toplantı gününü bildirecekler, bugün belli olmadı. 3. toplantıdan önce bir rakam belirlenmesini talep ediyoruz. Biz rakam söylediğimiz zaman işin altında kalırız. Biz para isteyen tarafız, veren taraf değiliz. Ücreti hükümetin veya işverenlerin söylemesini talep ediyoruz.