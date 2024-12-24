Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılı asgari ücret tutarını belirlemek için bugün Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığı'nda toplanıyor. Peki, asgari ücret toplantısı bitti mi?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında 4. kez toplanıyor, toplantının ardından Bakan Işıkhan'ın açıklama yapması bekleniyor. Komisyon ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapmıştı.

TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Üçüncü toplantının ardından TÜRK-İŞ, 17 bin 2 lira olan asgari ücretin, yüzde 45 oranında enflasyon zammı ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 lira olmasını talep etti. Bu talebin ardından gözler TİSK'in yapacağı teklife çevrildi. Ancak işveren tarafından henüz bir ücret telaffuz edilmedi.

ASGARİ ÜCRETTE MUHTEMEL ZAM ORANLARI

TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda farklı senaryolarda konuşuluyor. Konuşulan senaryoların bazıları şöyle:

Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.

Yüzde 45 zam yapılması halinde asgari ücret 24 bin 653 lira olacak.

Yüzde 50 zam yapılması halinde asgari ücret 25 bin 503 lira olacak.

Toplantının 20.30'da başlaması bekleniyor.