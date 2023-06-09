Asgari ücret komisyonu yakın zamanda yeni zam oranını ve asgari ücret tutarını belirlemek üzere toplanıyor. Peki Asgari ücret tespit komisyonu üyeleri kimlerdir? Asgari ücret komisyonu kimlerden oluşur?

Asgari ücret komisyonu kimlerden oluşur? Asgari ücret komisyonu yakın zamanda yeni zam oranını ve asgari ücret tutarını belirlemek üzere toplanıyor. Peki Asgari ücret tespit komisyonu üyeleri kimlerdir? Asgari ücret komisyonu kimlerden oluşur? Detaylar...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Komisyon, TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirleyeceği üyelerden birinin başkanlığında;

-TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2 temsilci, TÜİK temsilcisi, Kalkınma Bakanlığı temsilcisi ve Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

-Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

-Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci

olmak üzere 15 üyeden oluşur.

Komisyonun sekreterya ve raportörlük hizmetleri TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Raportörler, altı kişiyi geçmemek üzere Çalışma Genel Müdürlüğü personelinden görevlendirilir.