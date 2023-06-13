Asgari ücret tespit komisyonu saat kaçta toplanacak? Toplantı bitti mi, ara zam ne zaman belli olacak?

Kullanıcılar, asgari ücretin belirleneceği toplantının tarihini araştırıyor. Asgari ücret tespit komisyonu saat kaçta toplanacak, sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Asgari ücret tespit komisyonu, 2023 yılında yapılacak ara zam hakkında detayları tartışacak. Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret tespit komisyonu toplandı mı? Asgari ücret toplantısı yapıldı mı? Toplantı bitti mi, ara zam ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

Asgari ücret tespit komisyonu saat kaçta toplanacak, sorusuna yanıt aranıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret zammı için ara zam oranını görüşmek üzere toplanacak. Zam oranı, Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisi ve 6 aylık enflasyon rakamlarıyla belirlenecektir. Asgari ücret toplantısının ilk toplantısı ne zaman yapılacağı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar, asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısının tarihini araştırıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret ara zammı için görüşmeler başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak. Asgari ücrete yapılacak ara zammın yüzde kaç olacağını sürecin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. İşte olası zam oranlarına göre oluşabilecek asgari ücret.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran günü toplanacak. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisi ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon, zam oranına etki edecek.

KOMİSYON'DA 5'ER TEMSİLCİ YER ALACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak. İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.

KOMİSYON KARARI CUMHURBAŞKANINA İLETİLECEK

Görüşmenin ardından komisyondan çıkan karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek. Erdoğan'ın inisiyatif kullanarak son bir dokunuş yapması beklenen asgari ücret rakamı kamuoyuyla paylaşılacak.

TİSK: ARZUMUZ BAYRAMA GİRMEDEN SÜRECİN TAMAMLANMASI

İlk toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşmüştü. Akkol, ara zam konusunda mutabık olduklarını söylemişti. TİSK Başkanı Akkol, "Görüşümüz hızlı şekilde hızlı ve 3'lü mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusundayız. Şahsi arzum bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır" diye konuşmuştu.