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Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak?

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak ve yeni asgari ücret ne kadar olacağı gündeme geliyor. Ocak 2014 asgari ücret zammı ne kadar olacağı ve asgari ücret görüşmeleri ne zaman olduğu merak ediliyor. Asgari ücret zam tahminleri ne kadar ve asgari ücret ne kadar olacağı sorgulanıyor. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak ve Ocak 2024 asgari ücret ne kadar olacağı merak edilirken asgari ücrete zam ne kadar olacağı gündeme geliyor. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından bugün ikinci toplantı yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek. Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ NE KADAR?

Eğer yüzde 40 zam gelirse asgari ücret 15 bin 963 lira olacak. Eğer zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 533 liraya, yüzde 50 olursa 17 bin 103 liraya çıkacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

  • Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira
  • Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira
  • Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira
  • Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira
  • Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Zam Gündem Ekonomi Haberler

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