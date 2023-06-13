Asgari ücrete ara zam için çalışmalarına resmen start verildi. Tespit komisyonu ilk toplantı için bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Peki, Asgari üret Temmuz zammı ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi. 1 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak, "Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz. Maaşın hayat şartlarına göre güncellenmesini istiyoruz." dedi. Peki, Asgari ücret Temmuz zammı ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrasında ilk açıklama TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak'tan geldi. Solak, "Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz. Toplantı yarın da olabilir, herhangi bir tarih yok. Talebimiz bir an önce bu toplantının bitmesi. Ev kiralarına, hayat pahalılığına göre asgari ücretin güncellenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ara zammının ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.