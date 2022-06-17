Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, 16 Haziran 2022 Perşembe günü TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Gelişme sonrası asgari ücret Temmuz ayında artacak mı merak edildi.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ AYINDA ARTACAK MI?

Ergün ATALAY yaptığı açıklamada, "A'dan Z'ye her şeyi konuştuk. Asgari ücret konusunu ele aldık. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde ilgili bakanlarla çalışmaları görüşüp bize haber vereceğini söyledi. Rakam konuşmadık. Asgari ücretlinin durumlarını anlatma imkanı bulduk. Cumhurbaşkanımız çalışma yapıyoruz dediler, bir rakam yok. Güzel bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanımız her şeyin farkında olduğunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız çalışma arkadaşlarım çalışma yürütüyor bilgisini verdi." ifadelerini kullandı.

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