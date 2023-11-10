ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ: 2024 Brüt, net asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammında son durum!

Asgari ücret pazarlığında geri sayım başladı. Milyonların zammında kritik öneme sahip olan 6 aylık enflasyonun yüzde 37 ila 40 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, Asgari ücret tahminleri neler? 2024 Brüt, net asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammında son durum ne? İşte detaylar…

Yüzde 37 ila 40'lık orana yüzde 10'luk bir refah artışının da eklenebileceğini söyleyen Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş'ın açıklamaları geniş yankı uyandırdı. Peki, Asgari ücret tahminleri neler? 2024 Brüt, net asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammında son durum ne? İşte detaylar…

2024 BRÜT, NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücrette muhtemel zam oranları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, "6 aylık enflasyon oranına ek yüzde 10'luk bir refah payı ile asgari ücret 17 bin lira olabilir" dedi.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ 2024 YÜZDE KAÇ OLACAK?

2024 yılına sayılı günler kalırken, milyonların gözü belirlenecek olan asgari ücret rakamına çevrildi. Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasıyla başlayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'den yüzde 65'e, 2024 yıl sonu için yüzde 33'ten yüzde 36'ya yükseltmesinin ardından yeni asgari ücret için de beklenti arttı. Öte yandan temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 29,41 olarak gerçekleşirken, 6 aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 37 ila 40 arasında değişiklik gösteriyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA SON DURUM NE?

Açıklanan enflasyon oranları doğrultusunda SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücret tutarını işçi ve işveren boyutunda değerlendirdi. Ekim ayı enflasyon oranlarını ele alan Karakaş, enflasyonun yüzde 29,40 olarak açıklandığını hatırlatarak, asgari ücrette kesin olarak yüzde 29,40'tan daha fazla bir artış olacağını belirtti. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon oranının yüzde 65 olduğunu, Merkez Bankası'nın da beklentisini yüzde 58'den yüzde 65'e çıkardığını belirten Karakaş, anket sonuçlarında da en yüksek beklentinin yüzde 68'e kadar çıktığını belirtti.

"YÜZDE 10'LUK REFAH PAYI İLE ASGARİ ÜCRET 17 BİN LİRA OLABİLİR"

Geçen sene aynı dönemde enflasyon oranının yüzde 15,4 olarak açıklandığını fakat ücret zammının yüzde 54,66 oranında yapıldığını, bu doğrultuda yüzde 39,26 oranında bir refah payının eklendiğini vurgulayan Karakaş, "6 aylık enflasyon beklentisinin yüzde 37,75 ile yüzde 40 arasında değişeceğini söyleyebiliriz. Buradan hareketle hükümetin en azından yüzde 10'luk bir refah payı ile geçinme endekslerini, çalışanların durumlarını göze alacağını hesap edersek, geçen yıla göre sadece 10 puan bile arttırırsa asgari ücret 17 bin lira civarlarına çıkabilir" diye konuştu.