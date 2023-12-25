Asgari ücret tahminleri! 2024 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret tahminleri! 2024 asgari ücretin belli olmasına çok az bir zaman kaldı. Asgari ücretin belli olacağı zaman daraldıkça tahminler de peş peşe geliyor. Peki, 2024 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte, asgari ücret tahminleri haberimizde!

ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı bu hafta belli oluyor. Enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre, alt sınır yüzde 40. Bu oran refah payı eklemesiyle yüzde 50'ye kadar çıkabilir. Asgari ücret yüzde 40'lık zamma göre 15 bin 963 lira, yüzde 45'lik zamma göre 16 bin 533 lira, yüzde 50'lik zamma göre ise 17 bin 103 lira olacak.

Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde. Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor.

Ancak asgari ücretliler refah payı eklemesi de gündemde. Yüzde 40'lık alt sınıra refah payı eklemesiyle zam yüzde 50'ye kadar çıkabilir.

MASADAKİ ZAM SENARYOLARI

Zammın yüzde 40 olması durumunda yeni asgari ücret 15 bin 963 liraya çıkacak. Zam yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 533 lira, yüzde 50 olursa 17 bin 103 lira olacak.