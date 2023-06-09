Asgari ücrete yapılacak olan güncel zam ne kadar olacak merak ediliyor. Bugün yapılan açıklamaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 13 Haziran'da toplanacak. Peki, Asgari ücret tahmini kaç TL olur? Asgari ücretin açıklanacağı tarih ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? Asgari ücret tahmini değerler yazımızda...

Asgari ücrette ara zam maratonu başlıyor. Gözler hükümetten gelecek açıklamaya çevrilirken, komisyonun toplanma tarihi de belli oldu. Peki, Asgari ücret tahmini kaç TL olur? Asgari ücret tahminleri! Asgari ücretin açıklanacağı tarih ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği tarih belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zammı görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak. Hükümet, işçi ve işveren temsilcileri temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleyecek.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ NE KADAR OLACAK?

Öte yandan hükümet asgari ücrette alt sınırı 500 dolar olarak belirlerken, urdaki yükselişin ardından hesap değişti. 500 dolarlık alt sınır 11 bin 600 liralara yükseldi. Bu rakama refah payı da eklenirse yeni asgari ücretin minimum 12 bin lira seviyelerine yükseleceği öngörülüyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret Ocak 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Bu rakamın işverene maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş.