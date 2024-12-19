Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için taleplerini bugün açıklayacağını bildirdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için bugün üçüncü kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadı. Asgari ücret son toplantı ne zaman, 4. TOPLANTI ne zaman?

3.TOPLANTI YAPILDI

İşçi tarafını temsil eden Türk-İş'in herhangi bir rakam talep etmemesi tepkiye neden olurken sendika yazılı bir açıklama yaparak işçi tarafının talep ettiği rakamın bugün saat 16.00'da kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Bu duyurunun ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay kameraların karşısına geçti. Ergün Atalay'ın konuşmasından öne çıkanlar: Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin süreç devam ediyor. Kamuoyunda 20 gündür Türk-İş neden açılamıyor deniyor. Ancak hükümet, ve işveren rakam açıklamıyor. Kanun gereği en çok üyesi olan işçi sendikası temsil ediyor. Hak-İş ve Disk başkanlarıyla birlikte görüştük. Bu komisyonu toplardık bir rakam açıklardık ancak bir daha ne bir gündem olurdu ne de başka bir şey. Bu 20 günlük sürede Türk-İş neden açıklamıyor diye gündem oldu.

"TALEBİMİZ 29 BİN 583 TL"

"Antidemokratik bir asgari ücret yapısı var. 12 Eylül'den kalan bir yapı. Bugüne kadar 3 toplantı yapıldı bir rakam bekledik. Biz öyle bir noktadayız ki 2024 yılı hepimiz için zor bir yıl oldu. Kamu işçisi asgari ücret seviyesinde ücret alıyorlar. Asgari ücret bundan 5 yıl önce belirleme ücretiydi şimdi geçim ücreti oldu. Ankara'da 150 bin kişinin katıldığı ankette işçilerin sorunlarını dinlemiştik. Onlara söz verdik ve onlar üç toplantıda nasıl geçinemediklerini hükümete de iş veren yetkililerine de birinci ağızdan anlattılar. Kira artışı, doğal gaz artışı, pazardaki artış, eğitimdeki artış ortada. Şu anda asgari ücret 11 bin lira düzeyine düştü. Asgari ücret geçim ücreti oldu. 50 bin lira var 30 bin lira var, 28 bin lira var onları görüyorum. Önümüzde. Kamuoyunun durumunu biliyoruz. Talebimiz 29 bin 583 TL.

BAKAN IŞIKHAN: İŞÇİ VE İŞVEREN KESİMLERİNDEN ARTIK BİR TEKLİF BEKLİYORUZ

Komisyonun üçüncü toplantısna başkanlık eden olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz" dedi.

Işıkhan, "İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRET SON TOPLANTI NE ZAMAN?

Buna göre; yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Yasaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının sonuna kadar zam oranını belirleyip duyurması gerekiyor.