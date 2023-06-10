ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam yapılacak? 4 formül bulunuyor!
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İşçilerin en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için belirlenen asgari ücret düzenlenerek güncellenir. Temmuz ayında zam yapılmasının gündemde yer alması ile Asgari ücret ne kadar olacak? Sorusu araştırılmakta. Peki, ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam yapılacak? 4 formül bulunuyor!
2022 yılında Türkiye'de brüt asgari ücret miktarı 4.600 TL olarak belirlendi. Ancak, her yıl olduğu gibi, 2023 yılı için de asgari ücret arttırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl içerisinde bir kez daha zam yapabileceğini söylemişti. Bu nedenle Asgari ücret ne kadar olacak? Sorusu oldukça araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam yapılacak? 4 formül bulunuyor!
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA
Seçimlerin ardından yapılan ilk kabine toplantısında asgari ücret için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sunum yapıldı. İşçi kesimi tarafından beklenen yeni asgari ücret rakamıyla ilgili refah payı dahil masada 4 formül bulunuyor.
Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı önemli bir kıstas olacak. 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 15,26 oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarının da yüzde 18-20 bandında olması bekleniyor. Buna refah payı da eklenmesi bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Bu veriler beraber değerlendirildiğinde asgari ücretin yüzde 30-35 bandında bir artışla net 11 bin-12 bin TL bandı arasında bir rakamla belirlenmesi ortaya çıktı.
Asgari ücret için refah payı dahil masada 4 formül bulunuyor:
- Yüzde 20 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 10 bin 208 TL, brüt asgari ücret 12 bin 10 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 14 bin 111 TL olacak.
- Yüzde 25 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 10 bin 634 TL, brüt asgari ücret 12 bin 510 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 14 bin 699 TL olacak.
- Yüzde 30 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt asgari ücret 13 bin 10 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 15 bin 287 TL olacak.
- Yüzde 40 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 16 bin 463 TL olacak.