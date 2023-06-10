İşçilerin en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için belirlenen asgari ücret düzenlenerek güncellenir. Temmuz ayında zam yapılmasının gündemde yer alması ile Asgari ücret ne kadar olacak? Sorusu araştırılmakta. Peki, ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam yapılacak? 4 formül bulunuyor!

2022 yılında Türkiye'de brüt asgari ücret miktarı 4.600 TL olarak belirlendi. Ancak, her yıl olduğu gibi, 2023 yılı için de asgari ücret arttırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl içerisinde bir kez daha zam yapabileceğini söylemişti. Bu nedenle Asgari ücret ne kadar olacak? Sorusu oldukça araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam yapılacak? 4 formül bulunuyor!

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA

Seçimlerin ardından yapılan ilk kabine toplantısında asgari ücret için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sunum yapıldı. İşçi kesimi tarafından beklenen yeni asgari ücret rakamıyla ilgili refah payı dahil masada 4 formül bulunuyor.

Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı önemli bir kıstas olacak. 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 15,26 oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarının da yüzde 18-20 bandında olması bekleniyor. Buna refah payı da eklenmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bu veriler beraber değerlendirildiğinde asgari ücretin yüzde 30-35 bandında bir artışla net 11 bin-12 bin TL bandı arasında bir rakamla belirlenmesi ortaya çıktı.

Asgari ücret için refah payı dahil masada 4 formül bulunuyor: