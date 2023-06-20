Milyonlarca çalışanın gözü kulağı hükümetten gelecek açıklamada. Asgari ücret pazarlığı sürerken milyonlar ise merakla soruyor. Asgari Ücret Son Dakika! Asgari ücret bugün belli olacak mı? Asgari ücret bugün saat kaçta açıklanacak? Asgari ücret bugün açıklandı mı? İşte detaylar…

Asgari ücretle çalışanlar merakla asgari ücret kararını bekliyor. Yeni asgari ücretin ne olacağı çok tartışılırken milyonlarca çalışan ise merak ediyor. Asgari Ücret Son Dakika! Asgari ücret bugün belli olacak mı? Asgari ücret bugün saat kaçta açıklanacak? Asgari ücret bugün açıklandı mı? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET BUGÜN BELLİ OLACAK MI?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dün gerçekleşen ikinci toplantısından da rakam çıkmadı. Komisyonun 3. toplantısı bugün saat 11.00'de üçüncü kez toplanacak. Komisyonun bugün net asgari ücret açıklaması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Asgari ücret tespit komisyonu bugün 3. toplantısı bugün saat 11.00'de yapacak. Toplantı sonrası gözler açıklanacak yeni asgari ücrete çevrilecek.