2023 asgari ücret zammı için milyonlarca vatandaş bekliyor. Bugün asgari ücretin ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. İç piyasayı önemli ölçüde etkileyen ve asgari ücret alanların yanı sıra kamu ve özel sektör çalışanları, emekliler, işsizlik, engelli maaşı alanları da yakından ilgilendiren asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili beklenen gün geldi. Peki, Asgari ücret saat kaçta belli olacak? 2023 yılında asgari ücret kaç olacak? Yeni asgari ücret bugün saat kaçta belli olacak?

2023 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücret milyonlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" demişti. Peki, Asgari ücret saat kaçta belli olacak? 2023 yılında asgari ücret kaç olacak? Yeni asgari ücret bugün saat kaçta belli olacak? İşte detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" ifadelerine yer verdi. Saat belirtmeyen Başkan Erdoğan'ın programı göz önünde bulundurulduğunda 2023 yeni asgari ücretin 22 Aralık Perşembe günü saat 12.00 - 14.00 civarında açıklanması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 22 ARALIK PROGRAMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 12.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak. AK Parti Genel Merkezi'nde saat 13.00'te yapılacak olan MKYK ve 15.30'daki MYK toplantılarına başkanlık edecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET BUGÜN SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i Beştepe'de kabul etti. Görüşmenin ardından basına herhangi bir açıklama yapılmazken Bakan Bilgin, 17 Aralık Cumartesi günü Erzurum'da yaptığı bir açıklamada, "Salı günü (20 Aralık) asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Bilgin konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"Önümüzdeki salı günü tekrar asgari ücret komisyonu toplanacak. Bundan sonra asgari ücretin müzakeresinde bir uzlaşmaya varılacağını umuyorum. Milletimizin beklediği, emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin ödeyebileceği ücret seviyesinde bir uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret, sosyal devletin çalışanlarını koruduğu bir ücrettir. Asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçileri koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunu da çözeceğiz. Asgari ücret konusunda da salı günü ümit ediyorum salı gününden sonra Türkiye için olumlu bir haberi paylaşacağız toplumumuzla. Emekçilerimizi koruyan onların hayat şartlarını aşmalarını katkı sağlayacak bir ücret seviyesinde Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum."

BAKANLIĞIN ANKET SONUÇLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgari ücret zammı ile ilgili açıklamasında "Komisyon çalışmalarını sürdürürken bir rakam telaffuz etmem zaten yakışık almaz, asgari ücrette biz emekçilerimizden yana tavır alacağız" ifadelerine yer vermişti. Bakanlığın bu yıl ilk kez yürüttüğü asgari ücret beklenti anketinde ise işçilerin beklentisi 7.500 TL üzeri, işverenlerin beklentisi 7.000 TL, kamuoyunun beklentisi 7.845 TL, asgari ücretle çalışanların beklentisi ise 7.630 TL olarak ölçüldü.

2023 yeni asgari ücret, komisyon toplantılarının tamamlanmasının ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Komisyonun ikinci toplantısı 14 Aralık'ta saat 14.00'te başlayacak. Bu toplantıdan karar çıkması halinde Başkan Erdoğan'dan açıklama gelebilir ya da yeni toplantı tarihi duyurulabilir. Gözler bugün komisyonun yapacağı açıklamalarda olacak.