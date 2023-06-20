Asgari ücret net ne kadar oldu, kaç TL, sorusuna yanıt aranıyor. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç tamamlandı.

Asgari ücret net ne kadar oldu, kaç TL sorularına yanıt aranıyor. İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dün gerçekleşen ikinci toplantısından da rakam çıkmadı. Komisyonun 3. toplantısı bugün saat 11.00'de üçüncü kez toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapıldı ve asgari ücret fiyatı netleşti.

ASGARİ ÜCRET NET NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Asgari ücret 11 bin 402 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.