Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı belli oldu. 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen asgari ücretin bu akşam açıklanması dikkatleri çekti. Ekonomistler, sürpriz açıklamanın arkasında Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceği ihtimali olduğunu değerlendirdi. Asgari ücret neden erken açıklandı?

ASGARİ ÜCRET NEDEN ERKEN AÇIKLANDI?

2025 yılı asgari ücret zammının önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken sürpriz bir kararla bu akşam açıklanması beraberinde soru işaretlerini de getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İktisatçı Yalçın Karatepe, yeni asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Apar topar toplanıp çok düşük bir asgari ücret açıklayarak perşembe günü Merkez Bakasının faiz indirimi yapmasına alan açtılar" ifadelerini kullandı.

Ekonomist Artunç Kocabalkan ise "Asgari ücret %30 yarın faiz indirimi kesin. Sonra Cumhurbaşkanı %5 daha verir hem enflasyon yükselir hem emeklinin aldığı 1 sene de erir. İzleyelim bakalım borsayı ne kadarlık indirim sevindirecek" ifadelerini kullandı.

TÜRK İŞ TOPLANTIYA KATILMADI

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugünkü toplantısına "bir bilgilendirme yapılmadan düzenlendiği" gerekçesiyle katılmadığını bildirdi. TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamada, 10 Aralık'ta çalışmalarına başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 3 kez toplandığı, bu toplantılarda hükümet ve işveren kesiminin herhangi bir teklifte bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜRK-İŞ'in teklifine karşılık bugüne kadar ne hükümetten ne de işverenden herhangi bir teklif gelmemiştir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 Aralık 2024 günü akşamı karar için toplantıya çağırılmıştır. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı almıştır."