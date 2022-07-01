Asgari ücret neden açıklanmadı, açıklama ne zaman, neden başlamadı? 1 Temmuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari ücret konuşması neden başlamadı?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret canlı yayını neden başlamadı, ne zaman başlayacak?

ASGARİ ÜCRET HANGİ KANALDA AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret konuşması birçok haber kanalından canlı olarak yayınlanacak. NTV, CNN Türk, Habertürk vb. gibi kanallardan canlı yayın izleyebilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET NEDEN AÇIKLANMADI, NE ZAMAN CANLI YAYIN BAŞLAYACAK?

Normalde saat 16:30'da canlı yayının başlaması bekleniyordu fakat halen canlı yayın başlamadı. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması yapacak.

Canlı yayın birazdan başlayacak...

ASGARİ ÜCRET KARARI CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İspanya dönüşü yeni asgari ücret tutarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Merakla beklenen asgari ücret zammı içinse saat belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 16.30'da belirlenen zam oranını açıklayacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Öte yandan dün gece Resmi Gazete'de Asgari Ücret Yönetmeliği ile ilgili karar yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, komisyon tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Asgari ücretli çalışanlar temmuz ayında zamlı maaş alacaklar.