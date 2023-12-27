Asgari ücret neden açıklanmadı 2024?

Asgari ücret pazarlığında kritik dönemece girildi. Taraflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da bir araya geldi. Kritik toplantı sona ererken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonların heyecanla beklediği yeni asgari ücreti saat 19.30'da bizzat açıklayacak. Asgari ücret neden açıklanmadı?

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.

ASGARİ ÜCRET TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili kritik saatler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki tarafları Ankara'ya davet etti. İşçi, işveren tarafı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla kritik toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının sona ermesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, saat 19.30'da kameralar karşısına geçecek ve yeni asgari ücreti açıklayacak.

BAKAN IŞIKHAN TÜRK-İŞ'E GİTTİ

Öte yandan toplantı öncesi Bakan Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ'i ziyaret etti. Bakan Işıkhan'ı, TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Işıkhan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair görüş alışverişinde bulundu. Bakan Işıkhan'a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.

"İSTİŞARELER DEVAM EDİYOR, NETLEŞİNCE AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

TÜRK-İŞ'e giden Bakan Işıkhan çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Rakam belli oldu mu?" sorusuna yanıt veren Işıkhan, "İstişareler devam ediyor. Netleşince açıklama yapacağız" dedi.

"BUGÜNE KADAR RAKAM KONUŞMADIK"

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay ise "Bugüne kadar rakamla ilgili bir şey konuşmadık. Bugün belli olacak. Uzlaşırsak masada otururuz. Uzlaşmazsak masadan kalkarız. Komisyonla beraber çalışıyoruz. Komisyon ne derse onu yapıyoruz. Geçim şartları ortada milyonları memnun edecek bir rakam olursa onaylarız." ifadelerini kullandı.

ALT SINIR YÜZDE 40

Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde. Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor.

ZAM YÜZDE 50'YE ÇIKABİLİR

Ancak asgari ücretliler refah payı eklemesi de gündemde. Yüzde 40'lık alt sınıra refah payı eklemesiyle zam yüzde 50'ye kadar çıkabilir.

MASADAKİ ZAM SENARYOLARI

Zammın yüzde 40 olması durumunda yeni asgari ücret 15 bin 963 liraya çıkacak. Zam yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 533 lira, yüzde 50 olursa 17 bin 103 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET NEDEN AÇIKLANMADI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Canlı yayında açıklamalarına devam ediyor. Sayfamızı takip edebilirsiniz.