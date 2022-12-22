Asgari ücrette yapılan 54 oranındaki zam vatandaşlara duyuruldu. 3 kez yapılan Asgari Ücret Komisyon görüşmeleri ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin güncel tutarını kendisi vatandaşlarla paylaşırken vatandaşlar ise Asgari ücret ne zaman yürürlüğe girecek? 2023 Asgari ücret hangi aydan itibaren geçerli olacak? sorularını araştırdı.

Asgari ücret hakkında görüşmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün asgari ücret zammını açıkladı. Güncel asgari ücret 8.500 TL olarak belirlendi ve vatandaşların merak ettikleri arasında Asgari ücret ne zaman yürürlüğe girecek? 2023 Asgari ücret hangi aydan itibaren geçerli olacak? soruları yer aldı.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YÜRÜLÜĞE GİRECEK?

2023 yılı yeni zamlı asgari ücret 8.500 TL olarak duyuruldu ve yeni asgari ücret ödemesi Ocak 2023 itibari ile geçerli sayılacak. Vatandaşlar zamlı asgari maaşlarını Şubat ayında alacak.