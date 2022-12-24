Asgari ücret zammının belli olmasıyla birlikte çalışanlar ve işverenler yeni asgari ücretin hesaplara yatacağı tarih öncesi geri sayıma başladı. Peki, Asgari ücret ne zaman uygulanacak? Asgari ücret hesaplara ne zaman yatacak?

Asgari ücret 8.500 TL net mi, brüt mü? 2023 yeni asgari ücret ne kadar?

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Geçtiğimiz perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından asgari ücret zammı kamuoyuyla paylaşıldı. İşçi ve işverenler merak içerisinde "Asgari ücret zammı ne zaman hesaplara yatacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Asgari ücret ne zaman uygulanacak? Asgari ücret hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN UYGULANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak net asgari ücret miktarının 8500 TL olduğunu belirtti.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 75 OLDU

Net 8 bin 500 TL olan asgari ücrette ocak ayına göre artış oranı yüzde 94 oldu. Ocak ayında asgari ücret 4 bin 253 TL olmuştu. Temmuz ayında 5 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayına göre asgari ücretteki artış yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti.

Asgari ücretle çalışanlar 2022 yılının ilk 6 ayında 4 bin 253 TL, toplam 58 bin 520 TL kazanç elde etti. Yılın ikinci yarısında ise 5 bin 500 TL'lik asgari ücretle 12 bin TL kazanç elde etti. Böylece yeni asgari ücrette yıllık ortalama artış yüzde 75 oldu.

OVP'YE GÖRE 395 DOLAR

Dolar bazında asgari ücret şu anki kurla 455 dolara çıktı. Böylece dolar bazında 2018 rakamının üzerine çıkmış oldu. Ancak OVP'deki 2023 ortalama dolar kurunun 21.5 TL olduğu dikkate alınırsa 8 bin 500 TL'lik rakam yıl içinde 395 dolara gerileyecek. Bu durumda ortalamalardan 2020 yılına dönülmüş olacak.