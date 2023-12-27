Asgari ücret maaşı ne zaman, saat kaçta belli olacak? 2024 yeni asgari ücret zammı açıklandı mı?

Asgari ücret ne zaman, saat kaçta belli olacak ve 2024 yeni asgari ücret zammı açıklandı mı sorularına yanıt aranıyor. Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi ve asgari ücret yeni zamlı fiyatı ne kadar olduğu gündeme geliyor. Kabine Toplantısı saat kaçta olacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması araştırılıyor. Asgari ücret ne zaman, saat kaçta belli olacak? 2024 yeni asgari ücret zammı açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret toplantısı bugün 16.30'da Beştepe'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı görüşmeye davet etti.

2024 YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI MI?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili geri sayıma geçildi. Asgari ücrete ilişkin kritik görüşme saat 16.30'da Beştepe'de gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki tarafları arayarak davet etti. İşçi, işveren tarafı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantıda yer alacak.

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.