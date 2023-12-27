Asgari ücret maaşı ne zaman, saat kaçta belli olacak? 2024 yeni asgari ücret zammı açıklandı mı?
Asgari ücret zammı açıkladı mı ve 2024 yeni asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacağı gündeme geliyor. Asgari ücret zammı ne kadar oldu ve asgari ücrete ne kadar zam geldiği araştırılıyor. Milyonların beklediği asgari ücret zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak merak ediliyor. Peki, Asgari ücret ne zaman, saat kaçta belli olacak? 2024 yeni asgari ücret zammı açıklandı mı?
Asgari ücret ne zaman, saat kaçta belli olacak ve 2024 yeni asgari ücret zammı açıklandı mı sorularına yanıt aranıyor. Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi ve asgari ücret yeni zamlı fiyatı ne kadar olduğu gündeme geliyor. Kabine Toplantısı saat kaçta olacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması araştırılıyor. Asgari ücret ne zaman, saat kaçta belli olacak? 2024 yeni asgari ücret zammı açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret toplantısı bugün 16.30'da Beştepe'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı görüşmeye davet etti.
2024 YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI MI?
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili geri sayıma geçildi. Asgari ücrete ilişkin kritik görüşme saat 16.30'da Beştepe'de gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki tarafları arayarak davet etti. İşçi, işveren tarafı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantıda yer alacak.
Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ
Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:
- Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira
- Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira
- Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira
- Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira
- Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.