Asgari ücret pazarlığı için geri sayım başladı. Asgari ücret ne zaman belli olur? Sorusu da bu kapsamda en çok merak edilmekte olan sorular arasında yer aldı. Peki, Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret ne zaman açıklanacak, netlik kazanacak 2024?

Asgari ücret ne zaman belli olur? Sorusu, yeni yılın başlamasına az bir zaman kala vatandaşların gündeminde yer aldı ve merak edildi. Hükümetin tek zam söylemiyle bu oranın refah payı eklenerek yüzde 50'ye kadar çıkması gündemde. Eğer yüzde 40 zam yapılırsa asgari ücret 15 bin 963 lira, yüzde 45 zam yapılırsa 16 bin 533 lira, yüzde 50 zam yapılırsa 17 bin 103 lira olacak. Peki, Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret ne zaman açıklanacak, netlik kazanacak 2024?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Asgari ücret pazarlığı 11 Aralık Pazartesi günü başladı. Asgari ücret zammında en önemli kriter enflasyon. Yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon hedefine göre pazarlığın yüzde 40'tan başlaması bekleniyor. Ancak refah payı eklenmesiyle zam yüzde 50'ye kadar çıkabilir. 2.toplantı 18 Aralık tarihinde yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yılın aralık yanında toplanmaya başlıyor. Bu ay 4 toplantı gerçekleştirecek olan komisyon nihai kararını en geç 31 Aralık tarihine kadar verecek. Buna göre en geç 31 Aralık tarihine kadar Asgari ücretin netlik kazanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.