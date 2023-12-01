Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı pazarlığı için kritik tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin açıklama yaptı. Peki, Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret kaç TL, ne kadar olacak 2024?

Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret kaç TL, ne kadar olacak 2024?

Aralık ayına girilmesiyle birlikte asgari ücretlileri heyecan sardı. Milyonlar 2024'te ne kadar maaş alacağını merak ederken, asgari ücret zammı pazarlığında ilk toplantı tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ilk toplantı tarihini paylaştı. Peki, Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret kaç TL, ne kadar olacak 2024?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yılın aralık yanında toplanmaya başlıyor. Bu ay 4 toplantı gerçekleştirecek olan komisyon nihai kararını en geç 31 Aralık tarihine kadar verecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK, hükümet kanadını ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil ediyor. Türk-İş bu yıl ilk kez komisyona 5 asgari ücretliyi de dahil edecek. Bu 5 kişi komisyonda asgari ücretlilerin sıkıntılarını anlatacak.