Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden zaferle çıkmasının ardından gözler temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammına çevrildi. Peki, Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak?

Seçimlerin ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi. Milyonlar temmuz ayında yapılacak ara zammı heyecanla bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir numaralı gündemi asgari ücret olacak. Peki, Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde asgari ücret zammı için dolar üzerinden bir rakam vermişti. Bakan Bilgin, "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir." Demişti.

Bakan Bilgin'in işaret ettiği 500 dolar seviyesi alt sınır olarak belirlenmiş durumda. Bu rakama refah payının da eklenmesi bekleniyor. Yeni asgari ücrette enflasyon rakamları da kritik bir öneme sahip.

Refah payının eklenmesiyle asgari ücrete yüzde 30 gibi bir zam yapılması bekleniyor. Yüzde 30'luk zam yapılması durumunda asgari ücret net 11 bin 50 liraya çıkacak. İşverene maliyeti ise 15 bin 286 liraya yükselecek.