Asgari ücret ne zaman belli olacak 2023? Asgari ücret açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısının sona ermesi ile birlikte vatandaşlar tarafından Asgari ücret ne zaman belli olacak 2023? Sorusu, sorgulatılmaya başlandı. Asgari ücret açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sorusu da gündemde yer alan sorular arasında. Peki, Asgari ücret ne zaman belli olacak 2023? Asgari ücret açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?