Asgari ücret ne zaman belli olacak 2023? Asgari ücret açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısının sona ermesi ile birlikte vatandaşlar tarafından Asgari ücret ne zaman belli olacak 2023? Sorusu, sorgulatılmaya başlandı. Asgari ücret açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sorusu da gündemde yer alan sorular arasında. Peki, Asgari ücret ne zaman belli olacak 2023? Asgari ücret açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücrette sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapan işçi temsilcisi Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bizim teklifimiz 9 bin TL. Kabul ederlerse imzalarız. Altındaki rakama masada olmayız." ifadelerini kullandı. Peki, Asgari ücret ne zaman belli olacak 2023? Asgari ücret açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2023?
Toplantının ardından açıklama yapan işçi temsilcisi Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, tekliflerini açıkladı. Atalay, "Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız." ifadelerini kullandı. Atalay, açıklama sonrası bakanlık binasından ayrıldı.
BAKAN BİLGİN "UZLAŞMAYA VARACAĞIZ" DEMİŞTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hafta içi yaptığı değerlendirmede, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.
Sizce asgari ücret 9.000 ? olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) December 20, 2022