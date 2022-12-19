Vatandaşların gündeminde yer alan konular arasında asgari ücret yer alıyor. Çalışanların ve işverenlerin gözü asgari ücret toplantılarından çıkacak olan kararda. Arama motorlarında Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2022 Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret belli oldu mu? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

Asgari ücret ne zaman belli olacak? sorusu gündemde yer alıyor. Asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak olan asgari ücret toplantısı vatandaşların merak konusu haline geldi. Peki, Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2022 Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret belli oldu mu? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milyonların gözü kulağı yarın asgari ücret için gerçekleştirilecek 3. toplantıya çevrildi. Kritik toplantı öncesinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni açıklamalar geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın uzlaşmaya varmasını dilediklerini hatırlatan Bakan Bilgin, konuşmasında şunları kaydetti; "Yarın asgari ücret toplantısı var toplantıdan sonra uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz. Yanında eleman çalıştıran esnafa da sordum doğrudan doğruya çalışan çocuklara da sordum. Tabii çalışanların daha fazla beklentileri var. Esnafta ödeyebileceğimiz bir şey yapın iş yerimiz açık kalsın diyor. Burada enflasyonist ortamda Türkiye'nin çalışanlarının rahat edebileceği, rahat nefes alabileceği, enflasyonun baskısından kurtulmayı hissettikleri bir rakam olmasını ümit ediyorum."

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2022 yılının başında 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücrete, enflasyon nedeniyle temmuzda bir ara zam yapılmıştı. Temmuzda alınan kararla asgari ücret 5 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.