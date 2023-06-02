Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin seçimden önce yaptığı açıklamada asgari ücretin 500 dolar (10 bin 406 TL) bazında bir orana çıkarılacağını ifade ederken, iş dünyasından birçok isim de konuyla ilgili dikkat çeken rakamlar verdi. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

TBMM'de vekil yeminlerinin ardından ilk hedeflerini açıklayan Akbaşoğlu, "Hem asgari ücretle ilgili çok değerli toplum kesimlerine ilişkin hem de memurlarımız hem de tüm emeklilerimiz SSK Bağ-Kur emekli sandığına tabii bütün emeklilerimizi de kapsayacak şekilde bütün bu taahhütlerimizi inşallah yerine getireceğiz." Dedi. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Son seçimlerden önce asgari ücreti gözden geçireceklerine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, net bir şekilde "Temmuzda asgari ücrete ara zam var" demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, temmuzda asgari ücrete zam yapılacağıyla ilgili net açıklamalarda bulunmanın yanında ne kadar olacağıyla ilgili rakam da vermişti.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Mayıs ayı başlarında "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız" diyen Bilgin, "Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır" diye konuşmuştu. Bilgin bu konuşmayı yaptığında 500 dolar 9 bin 750 TL'ye tekabül ederken, seçimlerden sonra dolar kurundaki artışın hızlanmasıyla bugün itibarıyla 500 dolar 10 bin 400 TL'yi aşmış durumda.

Seçimin ardındansa iş dünyasından bazı isimlerin asgari ücretle ilgili değerlendirmeleri art arda geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Hizmetler Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, halihazırda zaten 8 bin 500 TL'ye çalışan bulmakta zorlandıklarını, bu yüzden yeni asgari ücretin 10 bin TL olması durumunda bunu karşılayabileceklerini ancak işverene yeni kolaylıklar sağlanması durumunda bu tutarın 12 bin TL'ye kadar çıkabileceğini söyledi.

YOKSULLUK SINIRI NE KADAR?

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, haziran ayı enflasyon rakamları belli olmadan yeni asgari ücrete ilişkin bir rakam telaffuz etmenin zor olduğunu, ancak açıklanan açlık ve yoksulluk sınırı verilerine bakıldığında zaten olması gereken rakamın belli olduğunun altını çizdi. Çerkezoğlu, Türk-İş verilerine göre, mayıs ayında açlık sınırının 10 bin 362 TL'ye, yoksulluk sınırının ise 33 bin 752 TL'ye çıktığını anımsatarak, "Bir ailede iki kişi çalıştığı zaman o eve en az yoksulluk sınırı kadar para girebilmeli" diye konuştu. Bu da asgari ücretin 16 bin TL olmasına yönelik bir talebe işaret ediyor.