Yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olması konusunda taraflar uzlaştı. Vergi muafiyeti etkisiyle zam, tüm maaşları otomatik olarak yükseltecek. Pkei, Asgari ücret ne zaman açıklanacak, bugün açıklanacak mı?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Bilgin komisyon çalışmalarının yarın (30 Haziran 2022 Perşembe) sonuçlanacağını ümit ettiğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET ARTARSA NE OLACAK?

İşçiler asgari ücrete yüksek enflasyon nedeniyle ara zam olarak en az yüzde 40 artış istiyor.

İşveren yüzde 30 zam ve SGK primi destekli asgari ücret öneriyor.

Asgari ücret yüzde 25 zam olursa: 5.316 TL, yüzde 30 zam olursa: 5.529 TL, yüzde 40 zam olursa: 5.954 TL olacak.