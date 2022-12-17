Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca insanın beklediği asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeyi aktardı. Günlerdir birçok vatandaş Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Sorusunu heyecanla bekliyordu. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret son durum ne? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! SON DAKİKA!

Milyonlarca vatandaşı merakla takip ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları 7 ve 14 Aralık'ta yapılmıştı. İkinci toplantı için 20 Aralık tarihi belirlenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret son durum ne? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! SON DAKİKA! İşte detaylar..

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Salı günü uzlaşmaya varılacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız." ifadelerini kullandı. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET ŞU ANDA NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRETE %50 ZAM GELİRSE KAÇ TL OLUR?

Asgari ücrete %50 zam gelirse yeni asgari ücret 8250 TL olur. Yani 5500 TL olan asgari ücret 2023 yılında 8250 TL'ye yükselir. Yüzde elli zam gelirse aradaki fark 2750 TL olur.

ASGARİ ÜCRETE %60 ZAM GELİRSE KAÇ TL OLUR?

Asgari ücrete %60 zam gelirse yeni asgari ücret 8800 TL olur. Yani 5500 TL olan asgari ücret 2023 yılında 8800 TL'ye yükselir. Yüzde altmış zam gelirse aradaki fark 3300 TL olur.

ASGARİ ÜCRETE %70 ZAM GELİRSE KAÇ TL OLUR?

Asgari ücrete %70 zam gelirse yeni asgari ücret 9350 TL olur. Yani 5500 TL olan asgari ücret 2023 yılında 9350 TL'ye yükselir. Yüzde yetmiş zam gelirse aradaki fark 3850 TL olur.