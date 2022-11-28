Asgari ücrete ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Kabine toplantısının ardından asgari ücret toplantılarının ne zaman gerçekleştirileceği araştırılmaya başlandı. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

Asgari ücret pazarlığında takvim belirleniyor! Bakan Bilgin, Türk-İş ve TİSK ile yarın bir araya gelecek

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret toplantısının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Vatandaşlar, yeni asgari ücretin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, pazarlığa ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, yarın işçi temsilcisi Türk-İş ve işveren temsilcisi TİSK ile bir araya gelip takvimi belirleyeceklerini söyledi. Bilgin, salı günü (yarın) TİSK ve Türk-İş başkanlarıyla görüşeceğini açıklayarak, "Biz davet ettik birlikte takvime karar vereceğiz" dedi.