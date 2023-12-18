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Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak?

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Asgari ücret ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Arama motorlarında 2024 asgari ücret zammı sorgulatılıyor. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı merakla bekleniyor. Milyonlarca çalışanın maaşını belirleyecek olan toplantının ne zaman ve saat kaçta yapılacağına dair detaylar araştırılıyor. 2024 yılı için asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak merak konusu oldu. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları sunması beklenen toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

  • Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira
  • Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira
  • Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira
  • Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira
  • Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.
Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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