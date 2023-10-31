Ülkemizde birçok çalışanın merakla beklediği asgari ücretin ne zaman açıklanacağı konusu gündemdeki yerini koruyor. Asgari ücretin belirlenmesi ve açıklanması süreci hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

Asgari ücret ne zaman açıklanacak sorusu araştırılmaktadır. 2024 yılında Asgari ücret ne kadar olacak merak konusu oldu. Çalışanlar, belirsizliklerin giderilmesi ve planlarını yapabilmek için bu konuda net bir tarih bekliyor. Arama motorlarında asgari ücret kaç TL olacak sorgulatılıyor. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli ve asgari ücrete yapılacak zamla ilgili konuştu. Zammın enflasyonun üzerinde olacağını işaret eden Bakan Şimşek, "Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve bundan sonra da ezdirmeyeceğiz. Ekim ayı itibarıyla Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına alınan kurum sayısı 257'ye yükselmiştir. Uygulama sayesinde toplamda 100 milyar lirayı aşan bir kaynak büyüklüğüne ulaşılmış, merkezi yönetim bütçe gelirlerine 19 milyar liranın üzerinde katkı sağlanmıştır." dedi.