2023 yılı için belirlenecek asgari ücretin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Asgari ücretin açıklanacağı tarih araştırılmaktadır. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretin açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Asgari ücret ne zaman belli olacak merak konusu oldu. Arama motorlarında asgari ücret kaç TL olacak sorgulatılıyor. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Işıkhan yaptığı açıklamalarda, asgari ücrete bu yıl tek zam olacağını söylemişti. Bakan Işıkhan, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü." ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekonomik, sosyal ve toplumsal yönü itibarıyla büyük öneme sahip asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacak. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerine çevrilmişken, iş dünyası temsilcileri, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.