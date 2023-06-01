Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından asgari ücrete gelecek zam merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Asgari ücretin en zaman açıklanacağı araştırılıyor.Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 Asgari ücret ne zaman zam gelecek? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlanmasının ardından milyonların gözü asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Asgari ücretin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 2023 yılı için asgari ücrete yapılacak ara zammın ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 Asgari ücret ne zaman zam gelecek? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Son seçimlerden önce asgari ücreti gözden geçireceklerine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, net bir şekilde "Temmuzda asgari ücrete ara zam var" demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, temmuzda asgari ücrete zam yapılacağıyla ilgili net açıklamalarda bulunmanın yanında ne kadar olacağıyla ilgili rakam da vermişti.