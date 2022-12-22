Milyonlarca kişinin heyecanla beklemekte olduğu asgari ücret açıklamasını merak eden ve takip etmek isteyenler, Asgari ücret ne zaman açıklanacak 2023? Sorusuna yanıt arıyor. Asgari ücret saat kaçta açıklanacak, ne kadar olacak? Sorusu da konuya ilişkin merak edilenler arasında. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak 2023? Asgari ücret saat kaçta açıklanacak, ne kadar olacak?

Asgari ücret canlı yayını başladı mı? Asgari ücret açıklaması nerede yayınlanıyor? Asgari ücret canlı yayını nerede?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak 2023? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların maaş zammını belirlemek için üçüncü kez bir araya gelecek. Yapılacak zamda enflasyon kritik öneme sahipken, kulislerde yüzde 40 ile yüzde 50 arasında zam yapılması konuşuluyor. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak 2023? Asgari ücret saat kaçta açıklanacak, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücretle ilgili de konuştu. Önümüzdeki aylarda enflasyonun tepetaklak düşeceğini ifade eden Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" dedi.

"9 BİN TL'NİN ALTINDAKİ RAKAMA MASADA OLMAYIZ"

Toplantının ardından açıklama yapan işçi temsilcisi Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, tekliflerini açıkladı. Atalay, "20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar üçüncü toplantıyı yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. Türk-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. Ayın birinde Tür-İş'in açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 10 bin TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür Türk-İş'in teklifi 7 bin 785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız." ifadelerini kullandı. Atalay, açıklama sonrası bakanlık binasından ayrıldı.

BAKAN BİLGİN "SALI GÜNÜ UZLAŞMAYA VARACAĞIZ" DEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hafta içi yaptığı değerlendirmede, "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.