Asgari ücret zammının belirleneceği maraton başlamadan önce, işçi kesimini temsil eden Türk-İş, Başkanlar Kurulu'nu topladı. Asgari ücretin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret saat kaçta, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bugün gerçekleşti. Gözlerin çevrildiği zirve öncesinde konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret pazarlığına 7 bin 785 TL'den başlayacağız. Razı gelmeyeceğimiz rakama imza atmayacağız." dedi. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği asgari ücretin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, pazarlığa ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, yarın işçi temsilcisi Türk-İş ve işveren temsilcisi TİSK ile bir araya gelip takvimi belirleyeceklerini söyledi. Asgari ücret zammının belirleneceği maraton başlamadan önce, işçi kesimini temsil eden Türk-İş, Başkanlar Kurulu'nu topladı. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katıldığı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınıp, görüşmelerde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

"RAZI GELMEYECEĞİMİZ RAKAMA İMZA ATMAYACAĞIZ"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplantı sonrasında kameralar karşısına geçti. Ellerinde veriler olduğunu ve açlık sınırının 7 bin 785 TL olduğunu belirten Atalay, "Bugünkü komisyon toplantısında asgari ücret pazarlığına 7 bin 785 TL'den başlayacağız. Nereye çıkabiliyorsa çıkacak. Memnun olacağız bir rakam çıkarsa altına imzamızı atarız. Razı gelmeyeceğiz hiçbir rakam için imza atamayacağız. Asgari ücrette memnun olunacak rakam varsa varız, yoksa yokuz. Asgari ücretlinin başını aşağı eğdirecek dün de bir şey yapmadık bugün de yapmayacağız. Komisyon karar verecek. Başkanlar kuruluna üye verecek.