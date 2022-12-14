Asgari ücret ne zaman açıklanacak 2023?

2023 Asgari ücret görüşmeleri geçtiniz hafta 7 Aralık tarihinde başlamıştı. Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı bugün gerçekleşecek. Peki Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

Yeni yıla girmemize sayılı günler kala asgari ücret ile ilgili sorular artıyor. Geçen hafta yapılan asgari ücretin ilk toplantısı ardından gözler ikinci toplantıya çevrildi. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısı ne zaman ,saat kaçta? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret beklentisi ne? Detaylar haberimizde...

2023 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki yıl geçerli olacak ücretin belirlenmesi için ilk resmi toplantısını 7 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 14 Aralık'ta yapılacak.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Komisyon katılımcıları üçüncü toplantı itibarıyla oy birliği ile asgari ücretin belirlemeyi hedefliyor.

2023 ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ NE?

Asgari ücret artışına ilişkin işçi ve işverenin kabul ettiği bazı düzeyler var 8 bin ve 8 bin 250 lira civarı kabul edişmiş rakamlardır. Bu tutar üzerinden vergi alınmayacaktır. O yüzden işverenlerin asgari ücret üzerinde ücret alanlara da aynı oranda artırması gerekiyor. Kişi eğer 11 bin TL maaş alıyorsa ve bunun 5 bin 500 TL'si vergiden istihsna ise asgari ücret 8 bin liraya arttığında kişinin aynı oranda gelirinin artması gerekiyor. Yani yüzde 45'lik bir artış yapılması gerekiyor ancak bu işçi ve işveren arasındaki anlaşmaya bağlıdır.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.